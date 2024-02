Debate nas rádios marca segundo dia da campanha para as legislativas

O debate é emitido às 10h00, em simultâneo, pelas estações, TSF, Rádio Renascença e Rádio Observador.A seguir a este último confronto nas rádios,Por sua vez,. A Aliança Democrática estará, no final do dia, em Faro, onde a caravana vai visitar o local da futura construção do Hospital Central do Algarve.

O líder do CDS-PP, Nuno Melo, regressa à campanha, após uma pausa ditada pela covid-19, com uma arruada em Ponte de Lima.

Fora do debate nas rádios,A caravana do Bloco de Esquerda vai marcar presença, durante a tarde, numa manifestação dos trabalhadores da Teleperformance, em Lisboa. À noite,Em representação da CDU,numa reunião com a reitoria da Universidade do Algarve, em contactos uma associação de apoio à inclusão de pessoas LGBTI+ e com músicos locais.Já

Votação antecipada

Com as comitivas partidárias na estrada,A inscrição decorreu até ao passado dia 19 com requerimentos para os presidentes de câmara dos respetivos municípios de recenseamento.. Quem se inscrever mas não puder ir votar no dia 3 poderá fazê-lo a 10 de março no local habitual.

