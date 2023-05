Debate no Parlamento. António Costa garante que não houve indicações do Governo para SIS recuperar computador

(em atualização)

No debate com o Governo sobre política geral, António Costa foi questionado pela bloquista Catarina Martins sobre a ação do SIS na noite de 26 de abril, quando um ex-adjunto do Ministério das Infraestruturas esteve no ministério para levar um computador.

Catarina Martins perguntou a António Costa qual foi "a base legal" para a atuação do SIS, ao que o primeiro-ministro considerou que as "questões estão bastante claras", reiterando que se tratou do desaparecimento de documentos classificados, pelo que não vê "qualquer tipo de ilegalidade" na atuação do SIS.

"Nenhum membro do Governo, direta ou indiretamente, deu qualquer instrução, ordem ou orientação ao SIS para proceder a essa ação", respondeu o líder do executivo.

Catarina Martins considerou que ainda que ninguém tenha pedido ao SIS para agir, “essa ação é ilegal e isso é um problema grave do Estado de direito.





Galamba tóxico e TAP embaraço político



A coordenadora do BE referiu que João Galamba "é tóxico" sendo por isso "extraordinário que ainda seja ministro".



A ainda líder bloquista disse ainda ser lamentável que o Governo esteja a “preparar a venda da TAP” para se livrar de um problema.

Falou com Marcelo, não falou com Marcelo



Questionado pelo líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, sobre uma investigação da TVI em que são referidos ministros do executivo, Fernando Medina e Duarte Cordeiro, o primeiro-ministro considerou que "se a justiça tem algum caso" sobre uma alegada troca de favores entre o PSD e o PS nas autárquicas de 2017 deve "exercer as suas funções".



Joaquim Miranda Sarmento desafiou António Costa a ter a "mesma clareza política" que o presidente do PSD, repudiando qualquer ação que viole a ética.



"A primeira forma de nós combatermos o populismo é não imitarmos o populismo. Uma forma de não imitarmos é não nos querermos substituir às instituições no cumprimento do seu dever, tenho mantido uma regra bastante inflexível nas boas e nas más horas: à justiça o que é da justiça, à política o que é da política", retorquiu o chefe do Governo, acrescentando que, "se a justiça tem algum caso que desconheço que tenha - não tenho acesso à mesma informação que a TVI tem -, a justiça que exerça as suas funções, eu exerço a minha".



Durante esta intervenção de resposta ao PSD, António Costa disse ter falado com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa sobre a questão do SIS, mas corrigiria esta informação já em resposta ao Chega, dizendo não ter sido assim, tratando-se de um lapso seu na resposta anterior.





António Costa afirmara que falou com o ministro das Infraestruturas apenas depois da atuação do SIS, tal como falou naquela noite com outros ministros e com o Presidente da República, mas em discussão com o presidente do Chega, André Ventura, clarificou que não falou com Marcelo Rebelo de Sousa sobre a atuação dos serviços de segurança.



"Se eu disse de alguma forma que tinha informado o senhor Presidente da República sobre a intervenção do SIS, aproveito a sua pergunta para corrigir imediatamente. Eu nunca informei o senhor Presidente da República sobre a intervenção do SIS, que fique claro".





Costa mantém confiança em Medina e Duarte Cordeiro



António Costa disse manter "toda a confiança política" nos ministros das Finanças e do Ambiente, depois de o líder do Chega o ter desafiado a demitir Fernando Medina e Duarte Cordeiro "ainda hoje".



"Obviamente, mantenho toda a confiança política e tenho a maior consideração pela idoneidade do doutor Fernando Medina e do doutor Duarte Cordeiro", afirmou o primeiro-ministro em resposta a André Ventura.



O presidente do Chega desafiou António Costa a "demitir estes dois ministros ainda hoje".



Em causa está uma reportagem emitida na noite desta terça-feira pela TVI/CNN Portugal, no âmbito da Operação Tutti Frutti, na qual são citados os ministros Fernando Medina e Duarte Cordeiro.



A reportagem da TVI/CNN denuncia uma alegada troca de favores entre PS e PSD na preparação das listas para as eleições autárquicas de 2017, de forma a garantir a manutenção de certas freguesias lisboetas.



De acordo com a reportagem, que cita uma investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária, Medina é suspeito em processos que remontam ao tempo em que era presidente da Câmara de Lisboa, incluindo o caso 'Tutti Frutti'. Em causa estão alegados crimes de corrupção, abuso de poder e uso ilícito de cargo político, entre outros.



A notícia adianta ainda que há dezenas de escutas e centenas de emails que envolvem não só o atual ministro das Finanças, mas também o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, na altura número dois de Medina na câmara de Lisboa.





Costa desafia Ventura a apresentar documentos que o incriminem





Na sua intervenção, Ventura afirmou que "o Governo atola-se em casos e casinhos que todos os dias desprestigiam as instituições, colocam em causa a justiça e colocam em causa a democracia".



"A justiça considera dois ministros do seu Governo suspeitos", disse ainda o líder do Chega.



Na resposta, o primeiro-ministro disse que "não há debate em que o senhor deputado (André Ventura) não peça a demissão de um membro do Governo".



"Por si todos os membros do governo já estavam demitidos. O que aliás muito nos honra vindo da sua parte", apontou.



No que respeita à reportagem da TVI/CNN, o chefe do Governo indicou ter visto "lá citada" uma gravação de uma conversa telefónica de André Ventura com a pessoa que, segundo a estação de televisão, "era o articulador de uma rede de corrupção", comentando de seguida: "se calhar o senhor deputado tem mais a contar-nos do que eu".



Ventura retorquiu que "em nenhum momento" foi "citado como suspeito desta operação, e essa é uma grande diferença neste caso".



"Também não pode falar muito, porque foi precisamente neste caso que quando foram à Câmara de Lisboa encontraram documentos relacionados consigo e com a sua atividade na contratação de Joaquim Mourão. Talvez tenha mais a esclarecer ao país do que eu", disse.



Mais à frente, o primeiro-ministro disse que, tendo sido presidente da Câmara de Lisboa durante oito anos, há "muitos documentos" assinados por si naquela autarquia e desafiou Ventura a comunicar à justiça caso saiba "alguma coisa" irregular a seu respeito.



Costa deixou uma garantia: "Todos os dias me deito, todos os dias me levanto com a minha consciência muito tranquila, muito tranquila".









c/ Lusa





"O SIS até pode pedir à policia para atuar, mas o SIS não é polícia. Como é que o SIS telefona a meio da noite a um cidadão e vai buscar-lhe um computador?", perguntou Catarina Martins.Na resposta, o primeiro-ministro referiu que a entidade a quem compete fiscalizar a atuação dos serviços "pediu informação, ouviu os responsáveis e por unanimidade concluiu que não havia indícios de ilegalidade"."O meu entendimento é que os serviços agiram corretamente para prevenir um risco para a segurança nacional. Não desenvolveram nenhuma atividade policial, ligaram para um número conhecido, para uma pessoa que atendeu livremente e que no dia 28 de abril declarou ao Expresso que tinha entregue de livre vontade o computador", considerou Costa, sublinhando que o SIS "fez bem em recuperar um computador que tinha documentos classificados".Para Catarina Martins, o que está em causa "é o estado de direito, sim, porque o SIS agiu à margem das atribuições da lei".