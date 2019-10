Debate. Novos partidos no Parlamento falaram sobre corrupção, minorias étnicas e pobreza

Os três novos partidos no Parlamento falaram no debate desta quarta-feira sobre corrupção, minorias étnicas e pobreza. A Iniciativa Liberal acusou o Governo de manter um país de pobres e desesperados dependentes do Estado para garantir o voto, dizendo que é a pobreza de muitos que segura o PS.