Luís Montenegro acusa o Bloco de Esquerda de ser corresponsável pela degradação da saúde. No debate entre o líder do PSD e a coordenadora do Bloco, Montenegro e Mariana Mortágua divergiram em tudo. A dirigente bloquista diz que o PSD não tem a mínima ideia sobre o SNS e que a solução da AD só passa pelos privados.