Inês Sousa Real diz que podia ter sido evitada a "trapalhada" do final da legislatura com os projetos de Sines se as recomendações de transparência do PAN tivessem sido aprovadas. Pedro Nuno Santos diz que o país tem de respeitar o ambiente mas não pode comprometer a economia. E estranha o posicionamento do PAN, que diz ter um pé na direita, outro na esquerda.