Os líderes do PS e do Chega estiveram frente-a-frente e discordaram em quase tudo. André Ventura acusou Pedro Nuno Santos de ter feito parte de um Governo que falhou em diversas áreas, como justiça, habitação e saúde. Pedro Nuno Santos acusou André Ventura de prometer o impossível e estar a mendigar uma Aliança com o PSD.