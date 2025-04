O líder da AD - Coligação PSD/CDS garantiu em declarações no final do debate da RTP com o presidente da IL, Rui Rocha, que sempre esteve em exclusividade no Governo. Face às críticas relativas ao caso Spinumviva, Luís Montenegro diz que "está pronto para o que der e vier (...) venham os ataques de onde e como vierem".