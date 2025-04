O líder do Chega acredita que os portugueses perceberam neste debate com o presidente da IL que a Iniciativa Liberal torna o país ingovernável e apenas provoca mais crise.

Ventura diz que o Chega "representa o país real e a Iniciativa Liberal representa o país do Príncipe Real".



O líder do Chega disse ainda que acredita que o seu partido pode ser o mais votado do espectro da direita.