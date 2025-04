Foto: José Fernandes - SIC

Pedro Nuno Santos afirma que as denúncias anónimas na Procuradoria-Geral da República tinham objetivos políticos. No frente a frente com Rui Tavares, o líder do PS reafirmou que não é igual a Luís Montenegro. Já o líder do Livre também críticou Montenegro por acreditar que o líder da AD não quer nem pode dar esclarecimentos sobre a empresa de família.