Debates das legislativas. Televisões propõem 28 confrontos no mesmo modelo das legislativas de 2024

O modelo proposto por RTP, SIC e TVI prevê 28 debates: 12 em sinal aberto generalista, 15 nos canais de informação e um debate transmitido em simultâneo por todos os canais (entre PS e AD).



O calendário proposto prevê que os debates arranquem a 7 de abril e terminem a 28 de abril, com interrupção no período da Páscoa e no 25 de Abril. O confronto entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos está marcado para o derradeiro dia, 28 de abril.



Para além destes confrontos, a RTP irá realizar o habitual debate entre todos os partidos com representação parlamentar a 6 de maio. Dois dias depois, a 8 de maio, segue-se o confronto entre os representantes de partidos que estão fora da Assembleia da República.



Total de 28 debates





• 13 em TV generalista, sendo que o debate PS/AD tem transmissão em direto nas três televisões

• 15 nos canais de notícias no cabo





Destes, a RTP vai transmitir 10 debates, 5 na RTP1 e 5 na RTP3. De acordo com a proposta enviada pelas televisões aos partidos, os debates começam a 7 de abril e terminam no dia 28 com o frente a frente entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, um debate com transmissão simultânea por RTP, SIC e TVI nos canais generalistas e nos canais de notícias.



Veja o calendário proposto aos partidos



7 DE ABRIL, SEGUNDA-FEIRA:

21H00 - AD / CDU - TVI

22H00 - CHEGA / PAN - RTP3



8 DE ABRIL, TERÇA-FEIRA:

21H00 - PS / BE - SIC

22H00 - CHEGA / LIVRE - RTP3



9 DE ABRIL, QUARTA-FEIRA:

18H00 - CDU / LIVRE - SIC NOTÍCIAS



10 DE ABRIL, QUINTA-FEIRA:

21H00 - PS / IL - RTP1

22H00 - BE / PAN - CNN PORTUGAL



11 DE ABRIL, SEXTA-FEIRA:

21H00 - AD / LIVRE - TVI

22H00 - IL / CDU - SIC NOTÍCIAS



12 DE ABRIL, SÁBADO:

21H00 - PS / PAN - TVI

22H00 - BE / CDU - RTP3



13 DE ABRIL, DOMINGO:

21H00 - AD / PAN - SIC

22H00 - IL / LIVRE - CNN PORTUGAL



14 DE ABRIL, SEGUNDA-FEIRA:

21H00 - AD / IL - RTP1

22H00 - BE / LIVRE - SIC NOTÍCIAS



15 DE ABRIL, TERÇA-FEIRA:

21H00 - PS / CHEGA - TVI

22H00 - IL / PAN - SIC NOTÍCIAS



16 DE ABRIL, QUARTA-FEIRA:

21H00 - AD / BE - RTP1

22H00 CHEGA / CDU - CNN PORTUGAL



17 DE ABRIL, QUINTA-FEIRA:

21H00 - PS / LIVRE - SIC

22H00 - CHEGA / IL - RTP3



21 DE ABRIL, SEGUNDA-FEIRA:

21H00 - PS / CDU - RTP1

22H00 - CHEGA / BE - SIC NOTÍCIAS



22 DE ABRIL, TERÇA-FEIRA:

18H00 - LIVRE / PAN - RTP3



23 DE ABRIL, QUARTA-FEIRA:

18H00 - CDU / PAN - CNN PORTUGAL



24 DE ABRIL, QUINTA-FEIRA:

21H00 - AD / CHEGA - SIC

22H00 - IL / BE - CNN PORTUGAL



28 DE ABRIL, SEGUNDA-FEIRA:

21H00 - AD / PS - RTP, SIC, TVI



Trata-se no geral de um modelo de debates entre os partidos e coligações com assento parlamentar semelhante ao adotado nas eleições legislativas de 2024. A Aliança Democrática propôs que o líder do PSD seja substituído pelo líder do CDS-PP nos debates contra Bloco de Esquerda, Livre e PAN, mas estes partidos recusam essa fórmula.