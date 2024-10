Uma declaração do líder parlamentar do Chega no 360 da RTP3 foi duramente condenada pelos partidos no Parlamento. Acusam Pedro Pinto de incitamento ao ódio e exigem que o caso seja discutido na Conferência de Líderes. O líder da bancada do Chega disse que "se as forças de segurança disparassem mais a matar o país estava mais na ordem".