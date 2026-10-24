Declarações do presidente do IHRU. Carneiro focado em travar lei do arrendamento

José Luís Carneiro volta a sublinhar que o mais importante é que a lei do arrendamento não avance.



O líder do PS não pede a demissão de Benjamin Pereira e foca atenções no primeiro-ministro, pedindo-lhe que coloque a nova lei do arrendamento "na gaveta".



"Todos reconhecem que foram palavras infelizes, o próprio também. (...) Mas isso não coloca nenhuma casa no mercado", afirma o secretário-geral do PS.



Na quinta-feira, o presidente do IHRU, Benjamin Pereira, referiu não saber se a sociedade atual está disponível para o nível de sacrifício da anterior para ter uma casa.