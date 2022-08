Deixa de ser obrigatório o uso de máscara nos transportes e farmácias

Deixa de ser obrigatório o uso de máscara nos transportes e farmáciasA ministra da Saúde anunciou no Concelho de Ministros desta quinta-feira que o equipamento de protecção, mascara, deixa de ser necessário, quer nos transportes públicos, quer nas farmácias.No final da reunião Marta Temido disse aos jornalistas que a máscara passa a não ser necessária, tendo em conta a evolução da pandemia de Covid-19 no país.Acaba assim o uso obrigatório de máscara em autocarros, comboios, táxis, veículos TVDE e também nos aviões. A máscara só se mantém nos hospitais e nos lares de idosos.O diploma do Governo terá agora de ser promulgado pelo Presidente da República e publicado em Diário da Republica, para entrar em vigor.Quanto ao excesso de mortalidade em Portugal, Marta Temido afirma que o país já não se depara, nesta altura, com um número de óbitos acima dos valores normais.A ministra da Saúde refere que estão a ser estudadas as causas do excesso da mortalidade...Quanto à mortalidade infantil, Marta Temido diz que deverão ser conhecidas conclusões