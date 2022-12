Demissão de Alexandra Reis. Falta de escrutínio no Governo leva a crises políticas

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Em comentário na Antena 1, Raul Vaz afirma que Alexandra Reis não tinha condições para continuar no Governo. Mas para o comentador fica no ar a questão sobre o que sabia Fernando Medina sobre o processo de demissão da antiga gestora da TAP. Também Helena Garrido reforçou a ideia de falta de escrutínio do Governo na escolha de pessoas para as equipas ministeriais.