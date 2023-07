Demissão na Defesa. Marcelo acredita que António Costa não desvalorizou o caso

O Presidente comentou a posição do Primeiro-Ministro sobre a demissão do seu antigo secretário de Estado da Defesa. Marcelo Rebelo de Sousa fala num mal entendido e disse que não acredita que o Primeiro-Ministro tenha desvalorizado a investigação que levou à exoneração do secretário de estado da defesa.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que António Costa não desvalorizou a corrupção como uma das principais preocupações dos portugueses.



Em causa está a recusa do chefe do Governo em comentar as suspeitas de corrupção que impedem sobre o seu ex-secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira.