Demitiu-se a ministra da Administração Interna

O presidente da República “aceitou o pedido de demissão da ministra das Administração Interna, que entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo, e que lhe foi proposta pelo primeiro-ministro, que assumirá transitoriamente as respetivas competências”, lê-se numa nota no site da Presidência divulgada esta terça-feira. Constitucionalista Maria Lúcia Amaral foi a primeira mulher à frente da Provedoria de Justiça.





O pedido de demissão marca a primeira baixa do segundo executivo de Luís Montenegro e acontece depois de Maria Lúcia Amaral ter sido alvo de várias críticas em torno da gestão da crise provocada pelo mau tempo em várias regiões do país.

Montenegro assume "transitoriamente competências"





Segundo o comunicado da Presidência , as competências que pertenciam a Maria Lúcia Amaral serão temporariamente assumidas pelo primeiro-ministro.





O comunicado explicita que Luís Montenegro "assumirá transitoriamente as respetivas competências" logo que a exoneração se torne efetiva.

Carneiro vê na demissão prova de falhanço do Governo



"É a prova que o governo falhou" na resposta à crise causada pelas tempestades, considerou o secretário-geral do Partido Socialista.



"O responsável pela Proteção Civil é o primeiro-ministro", sublinhou José Luís Carneiro, apelando a Luís Montenegro para que assuma a responsabilidade pela incapacidade de resposta às necessidades das populações e lembrando que, duas semanas após a Depressão Kristin, há portugueses ainda sem energia e sem água.



"Eu amanhã tenho a intenção de dizer ao primeiro-ministro aquilo que tenho a dizer no debate parlamentar, mas é evidente que a demissão da ministra da Administração Interna é a prova de que o Governo falhou na resposta a esta emergência, a esta tempestade", declarou o líder do PS esta noite à chegada à sede do Rato, onde decorre a Comissão Política Nacional do partido.

Maria Lúcia Amaral substituiu Margarida Blasco





Maria Lúcia Amaral assumiu a pasta da ministra da Administração Interna a 5 de junho 2025, com a posse do XXV Governo.





A constitucionalista esteve oito anos à frente da Provedoria de Justiça, de onde saiu para substituir Margarida Blasco no Ministério da Administração Interna.





Maria Lúcia Amaral, 68 anos, foi a primeira mulher à frente da Provedoria de Justiça. Eleita pela Assembleia da República para o Tribunal Constitucional em 2007, cinco anos mais tarde tornou-se vice-presidente do Palácio Ratton, cargo que ocupou até 2016.





Nascida em Angola a 10 de junho de 1957, a nova ministra da Administração Interna é jurista e professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, onde lecionou as disciplinas de Direito Constitucional, Direito Público Comparado, História das Ideias Políticas, Direitos Fundamentais, Justiça Constitucional e Metodologia Jurídica.



É membro de várias associações científicas de Direito Público e de Direito Constitucional, disciplinas às quais dedicou toda a sua atividade de investigação e publicação.







c/ Lusa