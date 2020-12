Demitiu-se o coordenador do Gabinete de Inspeção do SEF

Tudo porque Eduardo Cabrita revelou no Parlamento que, cinco dias depois do homicídio do cidadão ucraniano, o coordenador do Gabinete de Inspeção assinou um relatório a dizer que o visionamento das imagens de segurança não mostrava "qualquer indício de agressões e maus tratos".