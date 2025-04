Denúncias anónimas. Pedro Nuno diz que ao contrário de Montenegro não teme escrutínio

Sublinhando que "os políticos têm de estar disponíveis para o escrutínio", o líder socialista disse ter sido sempre esse o seu caso.



Sobre as notícias em causa, diz que se trata de um assunto sobre o qual já respondeu antes das últimas legislativas, dando a entender que o mesmo não se passa com Luís Montenegro: "não escondi nenhuma conta, revelei contas conjuntas, contas próprias, valores de venda, valores de compra, valores de passivos, créditos à habitação, calculos de IMi, até as contas do meu filho de oito anos foram expostas na comunicação social".



"Todas as minhas declarações ao Tribunal Constitucional e as da minha mulher, que também exercia cargos públicos, foram escrutinadas à vírgula", disse Pedro Nuno Santos, acrescentando que, ao contrário de Montenegro, "sempre fui transparente e sempre estive disponível para todos os esclarecimentos".



"Ao contrário de Luís Montenegro, não tenho medo nem do escrutínio do Ministério Público nem do escrutínio dos portugueses (...) As denúncias são anónimas mas a verdade é pública. Não vou simular, como Luís Montenegro, que entrego documentos para depois fazer o contrário".



Pedro Nuno termina a dizer que %u201Cquem não deve não deve não teme, quem não teme não foge%u201D.