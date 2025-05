Deportações, confisco de bens, prisão perpétua, castração química: o programa do Chega

Imigração



O programa com que o Chega se apresenta a votos defende o reencaminhamento “imediato” para o país de origem dos cidadãos estrangeiros que cometam crimes em Portugal. Esta medida foi, contudo, reformulada por André Ventura na apresentação do programa eleitoral, estabelecendo que a deportação deverá ocorrer só depois do cumprimento da pena.



Revogar o acordo de mobilidade entre os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e acabar com a autorização de residência automática aos imigrantes provenientes do espaço lusófono são reivindicações já “tradicionais” nos programas eleitorais apresentados pelo partido fundado e liderado por André Ventura.



Outra prioridade do Chega neste capítulo é “reformular” a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, “no sentido de voltar a concentrar a vertente administrativa com a policial",



Entre outras medidas já defendidas anteriormente contam-se, por exemplo, o estabelecimento de quotas para imigrantes privilegiando a entrada de cidadãos estrangeiros com especializações profissionais que “sirvam o mercado de trabalho português”; ou o aumentar das penas para os crimes de tráfico de seres humanos e de auxílio à imigração ilegal.

Justiça

Nesta matéria, o Chega torna a reivindicar a reforma do “sistema de apreensão, confisco e devolução do património e produto do crime económico-financeiro”.



O partido insiste igualmente no aumento das penas, com penas mínimas que não possam ser suspensas, e no aumento do prazo de prescrição de crimes como o de tráfico de influência, recebimento ou oferta indevidos, corrupção e participação económica em negócio.



É novamente proposto o reforço dos poderes e dos meios da Direção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira, bem como dos poderes de Fiscalização do Tribunal de Contas e dos outros organismos de controlo.



O Chega pretende interditar titulares de cargos políticos e públicos de voltarem a exercer esse tipo de funções se forem condenados por corrupção.



Outras medidas também repescadas de programas eleitorais anteriores preveem endurecer as penas para crimes de violência doméstica, de natureza sexual e contra crianças e idosos, entre outros; introduzir no Código Penal a sanção acessória de tratamento conhecida como ‘castração química’, com “carácter temporário e para reincidentes”; instituir a pena de prisão perpétua com possibilidade de revisão após cumprida parte da pena.

Emprego, salários e pensões

O Chega volta a propor o aumento do salário mínimo para 1150 euros até 2029 e, “posteriormente”, a equiparação das pensões mínimas a esse valor.



Mais concretamente, este partido sugere “aumentar o salário mínimo nacional para 1000 euros até 2026 e 1150 euros até 2029 e criar um programa de apoio às empresas que demonstrem um peso de custos fixos operacionais superior a 30%, por forma que estas consigam fazer face ao aumento dos salários a pagar”.



Quanto ao salário médio - embora sem definir valores -, o Chega defende a adoção de medidas "que permitam, nos próximos 4 anos, aumentos anuais do salário médio em Portugal superiores ao aumento do salário médio na zona Euro".



Sem sugerir qualquer tipo de calendarização, o Chega propõe também "assegurar o aumento da pensão mínima", igualando-a “numa primeira fase” ao valor do IAS [Indexante dos Apoios Sociais] e, posteriormente, ao valor do salário mínimo.