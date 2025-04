Deputado do Chega por Portalegre excluído das listas demite-se da distrital

Num conjunto de mensagens enviadas à agência Lusa, Henrique de Freitas, que também exercia funções de presidente da Comissão Política Distrital de Portalegre do Chega, indica ainda que apresentou a sua demissão "com efeitos imediatos".

Nas mensagens enviadas à Lusa, Henrique de Freitas descreve que recebeu um telefonema do presidente do partido, André Ventura, a comunicar "que não seria mais cabeça de lista" em Portalegre.

Na resposta, Henrique de Freitas manifesta "enorme desilusão", sublinhando que pensava que o presidente do partido soubesse "avaliar o mérito político" do grupo parlamentar.

"Enganei-me redondamente. Lamento por ti e lamento pelo Chega", lê-se na mensagem dirigida a Ventura, enviada à Lusa.

Já na carta enviada ao presidente da Mesa Nacional do Chega, João Aleixo, Henrique de Freitas considera que a decisão de o afastar das listas revela "desconhecer a realidade política no distrito de Portalegre, levando o Chega para a sua "destruição eleitoral" nas legislativas e autárquicas.

O círculo eleitoral de Portalegre é o que elege menos deputados no país, apenas dois, tendo nas últimas eleições sido atribuídos os mandatos a Ricardo Pinheiro (PS) e Henrique de Freitas (Chega), ex-PSD.

As eleições legislativas antecipadas vão realizar-se em 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo AD, que viu a sua moção de confiança chumbada no parlamento.