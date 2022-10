Deputado Rui Rocha é candidato à liderança da IL nas eleições antecipadas

O deputado avança para a corrida sob o lema “Liberalismo para todos” e com os objetivos de “continuar o atual sucesso da IL e popularizar o Liberalismo, afirmando as ideias e os valores liberais com convicção e humildade para transformar Portugal num país mais próspero, mais justo e mais livre”.Em comunicado, Rui Rocha garantiu que irá “fazer uma oposição feroz e combativa ao modelo de desenvolvimento falhado que o PS implementa no país; continuar com a equipa que sabe vencer e que fez crescer de forma impressionante a Iniciativa Liberal com o Carlos Guimarães Pinto e com o João Cotrim Figueiredo; e continuar o movimento cultural liberal, com uma comunicação mais popular e maior presença junto dos portugueses”.O candidato à presidência do partido afirma ainda que irá “expandir a Iniciativa Liberal no território para mais zonas suburbanas e do interior; expandir a Iniciativa Liberal nos temas, chegando a mais públicos; e expandir a Iniciativa Liberal internamente, com novos núcleos e mais formação, maior profissionalização e maior ligação aos membros”.

"Uma alternativa política de matriz claramente liberal"



Quanto às políticas para o país, o deputado garante que na sua liderança “será inequívoca a defesa intransigente das liberdades individuais, políticas, sociais e económicas, numa afirmação clara e inequívoca de liberalismo em toda a linha - em que o crescimento, o aumento dos salários, o desagravamento fiscal, a simplificação e desburocratização das empresas, a descentralização, bem como a liberdade de escolha na segurança social, na educação e na saúde continuarão a assumir papel central”.



Rui Rocha anuncia ainda que na sua Comissão Executiva se irá “desenvolver uma alternativa política de matriz claramente liberal em áreas fundamentais para a vida dos portugueses como a habitação, a mobilidade, a transição energética, a segurança, a revitalização urgente do interior do país e a revisão da avaliação da Função Pública”.Rui Rocha tem 52 anos, nasceu em Luanda e vive em Braga desde 1978. É licenciado em Direito e exerceu funções de advocacia, foi assistente convidado numa Instituição de Ensino Superior e desenvolveu uma carreira de Gestor de Recursos Humanos em diferentes áreas.Na Assembleia da República é membro efetivo da Comissão de Agricultura e Pescas e da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão.