Derrapagem do Hospital Militar. "Não há nenhuma mentira", afirma Cravinho

Foi em declarações aos jornalistas em Bruxelas - à margem de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, durante a tarde de segunda-feira -, que“Agora, devo dizer quee isso explicarei em pormenor na Assembleia da República”, acentuou o titular da pasta dos Negócios Estrangeiros.

“Irei ao Parlamento para responder a todas as perguntas que os senhores deputados entenderem colocar e, portanto, teremos tempo para entrar em pormenor naquilo que quiserem e terei o maior gosto em prestar todos os esclarecimentos”, insistiu. Está marcada para esta terça-feira uma audição em sede de comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros. Em dezembro, na Assembleia da República, o ministro negou ter autorizado os custos adicionais na obra.





. O limite da despesa era de 750 mil euros. Todavia, em março de 2020, um ofício revelado pelo jornalinformava o então ministro da Defesa que era necessário proceder a “trabalhos adicionais”.“Eu penso que é preciso recuar aqui um bocadinho a março de 2020. Não sei se as pessoas estão recordadas o que era a realidade nacional e internacional em março de 2020. Era um momento em que as nossas sociedades tinham muito rapidamente de se preparar para enfrentar algo de completamente inesperado., num edifício que precisava de ser recuperado para esse efeito”, argumentou o governante.O ministro afirmou também que fez já um “exercício mental” sobre as 36 perguntas do questionário para candidatos a governantes:

“Tempestade Perfeita”

A operação "Tempestade Perfeita" foi desencadeada em dezembro pela Polícia Judiciária, em coordenação com o Ministério Público, tendo confuzido a cinco detenções, incluindo três altos quadros da Defesa e dois empresários, num total de 19 arguidos.e que, posteriormente, veio a presidir a uma empresa pública do setor da Defesa, a ETI (EMPORDEF - Tecnologias de Informação, S.A).Em causa estão então as despesas de cerca de 3,2 milhões de euros na empreitada para reconverter o antigo Hospital Militar de Belém num centro de apoio à resposta à pandemia da covid-19.

Segundo caso

O ministro dos Negócios Estrangeiros está ainda envolvido numa nova polémica.Marcos Almeida Lagoa foi um dos 11 arguidos no processo dos CTT que causou 13,5 milhões de euros de prejuízo aos Correios.

