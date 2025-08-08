"Derrota clara e triste". IL acusa Governo de conduzir processo à pressa

"A Iniciativa Liberal logo avisou que isto podia ferir a lei e foi exatamente isso que aconteceu", afirmou o deputado da IL.





"A lei foi reencaminhada para o Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional entendeu que ela ainda não estava em condições de ser aprovada, portanto ela voltará para o Parlamento, o Governo acaba por perder o tempo que queria ganhar com este processo de urgência", destacou.