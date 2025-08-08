"Derrota clara e triste". IL acusa Governo de conduzir processo à pressa
Na sequência da decisão do Tribunal Constitucional que chumbou cinco normas da Lei dos Estrangeiros, a Iniciativa Liberal (IL) diz que se trata de uma derrota "clara" e "triste" do Governo de Luís Montenegro. Em declarações à RTP 3, Jorge Manuel Teixeira acusa o Executivo de sair derrotado por "querer conduzir este processo à pressa", sem consulta prévia dos partidos nem discussão no Parlamento.
"A Iniciativa Liberal logo avisou que isto podia ferir a lei e foi exatamente isso que aconteceu", afirmou o deputado da IL.
"A lei foi reencaminhada para o Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional entendeu que ela ainda não estava em condições de ser aprovada, portanto ela voltará para o Parlamento, o Governo acaba por perder o tempo que queria ganhar com este processo de urgência", destacou.