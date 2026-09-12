Descida do IVA. Ventura quer "desmascarar" a "hipocrisia do Partido Socialista"

O partido de André Ventura voltou a desafiar o Partido Socialista a aprovar a descida do IVA dos combustíveis e dos bens essenciais. Em conferência de imprensa este sábado, o líder do Chega disse querer desmascarar a "hipocrisia" de José Luís Carneiro.Ventura anunciou que“O Partido Socialista diz que concorda com a descida dos impostos sobre os combustíveis, do IVA especificamente, e com o IVA Zero do cabaz alimentar. Então, no dia 24, nós teremos a oportunidade de, sem hipocrisias e sem rodeios, fazer aprovar isto na Assembleia da República”, declarou.André Ventura disse querer garantir “que não andamos a brincar com os portugueses” e que“Poder-se-ia dizer que o PS não fez isto enquanto estava no Governo. Em oito anos não baixou nem o IVA dos combustíveis nem o cabaz alimentar conseguiu ter descidas significativas. Mas o problema é que também não o fez já como partido da oposição nos últimos dois anos do Governo de Luís Montenegro”, referiu.“É, por isso, um rol de mentiras que nos deve levantar a preocupação sobre quem é o líder do PS, sobre a capacidade que tem de mentir, a facilidade com que o faz e a capacidade de gerar ou de produzir com simpatia uma mentira tão descarada”, acrescentou.Este sábado,, referindo que o partido contribuiu para o chumbo de propostas dos socialistas nesse setor."Quem apresentou primeiro essas propostas [de redução do IVA sobre os combustíveis] foi o Partido Socialista [...] e apresentámo-las por duas vezes. Por duas vezes, o Chega votou contra. Agora, como nós apresentámos pela terceira vez na semana que passou, à terceira também entendeu dar o ar da sua graça", afirmou José Luís Carneiro.