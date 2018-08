Descontos a partir dos 16 anos e 46 a contribuir terá direito a reforma completa

Foto: Reuters

O Governo aprovou esta quinta-feira uma alteração que vai beneficiar as longas carreiras contributivas.



Até agora, isso só era possível para quem tivesse começado a trabalhar aos 14 anos.



A mudança foi anunciada no Conselho de Ministros e entra em vigor a partir de Outubro.



Até agora 11 mil 500 pessoas beneficiaram do novo regime de reformas para as muito longas carreiras contributivas, que está em marcha desde 2017.