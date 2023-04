Desemprego cai. Número de inscritos no IEFP cai pelo segundo mês consecutivo

É o segundo mês consecutivo em que há uma redução no número de desempregados inscritos no IEFP.



Em comparação com março do ano passado, a descida é maior, 6,2%.



O governo destaca que é o número mais baixo de desempregados inscritos num mês de março nos últimos 30 anos.