Política
Destruição de produtos químicos de várias operações apreendidos pela PJ custaria 144 mil euros
A Ministério da Justiça esclareceu que superava os 144 mil euros o orçamento para destruir os químicos de várias operações, incluindo da Operação Pacoba, ao contrário do que disse há cerca de um mês o ministro da Administração Interna.
Em resposta a perguntas do Chega, o Ministério fala numa quantidade anormal deste tipo de produtos e adianta que a Policia fez um pedido para recolha, transporte, acondicionamento e tratamento.
A tutela garante que a PJ não dispunha do valor necessário para esta operação a não ser que comprometesse a atividade normal de serviço. Os orçamentos da PJ não têm dotações específicas para a destruição de produtos apreendidos.
Os químicos em causa foram levados para o armazém da Construbarcelos por ordem de Luís Neves. Recorde-se que há um mês, o ministro disse que esta decisão poupou ao Estado 150 mil euros.