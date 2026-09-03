Destruição de produtos químicos de várias operações apreendidos pela PJ custaria 144 mil euros

Em causa está invetigação da PJ relacionada com o polémico atrelado, que envolve Luís Neves.



Em resposta a perguntas do Chega, o Ministério fala numa quantidade anormal deste tipo de produtos e adianta que a Policia fez um pedido para recolha, transporte, acondicionamento e tratamento.



A tutela garante que a PJ não dispunha do valor necessário para esta operação a não ser que comprometesse a atividade normal de serviço. Os orçamentos da PJ não têm dotações específicas para a destruição de produtos apreendidos.



Os químicos em causa foram levados para o armazém da Construbarcelos por ordem de Luís Neves. Recorde-se que há um mês, o ministro disse que esta decisão poupou ao Estado 150 mil euros.