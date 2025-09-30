Detido ex-candidato do Chega com novas acusações de abusos de crianças

Ficou em prisão preventiva o professor de uma escola básica de Alenquer e ex-militante e candidato autárquico do Chega a Arruda dos Vinhos. Este homem tinha sido detido por uma nova queixa de abusos sexuais de uma aluna adolescente, que na altura tinha 14 anos.

De acordo com a Polícia Judiciária, o professor praticou atos sexuais com a aluna, mediante contrapartidas, tendo-a ainda utilizado em gravações pornográficas, que depois divulgou.



O comportamento do professor de 53 anos já tinha sido denunciado pela RTP, no programa A Prova dos factos, com um vídeo onde acariciava uma aluna do 9.º ano.



Este homem foi entretanto suspenso de funções letivas, expulso do Chega e fica agora em prisão preventiva.