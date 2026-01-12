Deus, Pátria, Família e...."Trabalho". Ventura diz que pode ser lema da campanha

Questionado pelos jornalistas sobre se o jargão de Salazar seria um regresso ao passado, Ventura diz que não, "é um regresso ao futuro, ao futuro da ordem, ao futuro da segurança, futuro da prosperidade, ao futuro de um país que se levanta e não de um país que está todos os dias mergulhado em caos, em crimes, em bandalheira e falta de trabalho", explica o candidato.





Nesta ação de campanha, o André Ventura aproveitou para defeder que a agricultura devia ser um dos principais temas da segunda volta das presidenciais e avisou que se for Presidente da República vai lutar para acabar com várias taxas ambientais.





Sobre a possibilidade de Cotrim de Figueiredo de vir a apoiá-lo numa segunda volta, hipótese levantada ontem à noite e corrigida esta tarde pelo candidato apoiado pela IL, mas que marcou o dia, Ventura olha para estas palavras com naturalidade,Mas Ventura acrecenta, Cotrim não se destigue muito dos outros candidatos, em relação ao PS e ao PSD. Cotrim, em termos de modelo, éno entender de Ventura.