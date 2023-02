"Dever de utilização". Ministra "com a certeza" de que arrendamento coercivo é constitucional

O líder do PSD acusou na terça-feira o primeiro-ministro de “brincar com Portugal e à governação” , dando como exemplo o programa Mais Habitação. Segundo Luís Montenegro, “ninguém em Portugal é capaz de defender” este pacote. “Já nem os membros do Governo. Eu até acho que eles andam envergonhados por isso”, completou.

, apontou a governante no programa Tudo é Economia , na noite de terça-feira.. Estou a ser redutora no argumento. Mas”, prosseguiu., reforçou a ministra da Habitação.O primeiro-ministro apresentou na passada quinta-feira um programa, avaliado em 900 milhões de euros, tendo em vista responder à crise da habitação. O pacote visa aumentar a oferta de imóveis, simplificar o licenciamento, aumentar também o número de casas no mercado de arrendamento, reduzir a especulação e proteger as famílias.





, o, a isenção de IRS nas mais-valias de casas vendidas ao Estado e municípios,, excetuando uma área do interior, e umasão algumas das medidas inscritas no programa Mais Habitação.Aprovado em Conselho de Ministros, este pacote vai estar em discussão pública durante um mês. A aprovação final em Conselho de Ministros está prevista para 16 de março. Parte das medidas terá de passar pelo Parlamento.

c/ Lusa