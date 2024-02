Dez forças políticas sem assento parlamentar em debate na RTP

(em atualização)





Márcia Henriques, do RIR, realçou que o partido é o mesmo e os “objetivos são os mesmos”. Espera superar os resultados obtidos nas últimas eleições com a mudança de líder. Realça que o antigo líder era incompreendido e até ridicularizado.





João Pinto, do PCTP/MRPP, lembrou a elevada abstenção. "Metade dos portugueses não vota", frisou, assinalando a situação na saúde e na educação. Considera que a queda do Governo acabou por beneficiar o PS.



Filipe Sousa, do JPP, admitiu que o principal objetivo do partido é eleger uma representação na Assembleia da República pelo círculo da Madeira com o objetivo de resolver os problemas da Região Autónoma.





Bruno Fialho, do ADN, foca-se no problema da "desinformação jornalística" e critica a ajuda de Portugal a países estrangeiros. Considera que o país deveria apostar em primeiro lugar na resolução dos problemas internos.







Nuno Afonso, da Alternativa 21, rejeita que haja uma "confusão ideológica" na coligação que junta o MPT - Partido da Terra e Aliança. Com o objetivo de "limpar a direita", pretende ser alternativa para ser a direita "com quem se pode falar", lançando críticas ao Chega.





Do Volt Portugal, Inês Bravo Figueiredo destacou a vertente europeia do partido. "Somos o mesmo partido em todos os países", vincou. "Estamos no centro moderado", respondeu, quando questionada sobre o posicionamento do partido em relação ao PS e PSD.







José Pinto Coelho, do Ergue-te, acredita que há "muitos" portugueses que "pensam como nós" mas não votam no partido. Culpa a "agonia" do "voto útil" e assume a vontade de mudança de regime. Nos 50 anos do 25 de Abril, acredita que "não há nada para celebrar".





Do partido Nós, Cidadãos, Joaquim Rocha Afonso, lamentou a realização de novas eleições ainda antes do fim da legislatura. "Este governo era suposto governar quatro anos", considerou.







José Manuel Coelho, do Partido Trabalhista Português, falou dos momentos que protagonizou no passado como "sátiras" que permitiam chamar a atenção para os problemas na Madeira. Sobre o momento atual na Região Autónoma, diz que "caiu o ditador" mas "o sucessor caiu na corrupção".







Da Nova Direita, partido que se candidata pela primeira vez às eleições legislativas, Ossanda Líber, enfatizou que já tentou mediar um acordo entre Luís Montenegro e André Ventura. Apelou a uma "frente de direita" para a governação do país e diz que pode ser uma "ponte" entre os "egos" dos dois líderes do PSD e Chega.