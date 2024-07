Diplomas do Governo. Marcelo quer encontrar "fundamentação"

Foto: Paulo Novais - Lusa

No Palácio de Belém, estão vários diplomas aprovados pela Assembleia da República a aguardar a promulgação ou o veto do presidente da República. Aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que necessita de encontrar, "pelo menos para os sete primeiros, uma fundamentação, uma explicação, um esclarecimento" e que, "até ao fim da tarde, estão prontos".