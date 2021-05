Direção do PS lamenta morte do seu militante histórico Domingos Ferreira

Domingos Ferreira faleceu aos 72 anos na sexta-feira, no Hospital de Santo António no Porto.

"É com profundo pesar que a direção nacional do PS enfrenta a morte de Domingos Ferreira, histórico militante socialista, que colaborou durante os últimos 40 anos na organização e execução de congressos e campanhas eleitorais do partido", lê-se na nota de pesar emitida por esta força política.

Na mesma nota, a direção do PS salienta "a entrega, o profissionalismo e a inovação com que Domingos Ferreira contribuiu durante décadas para os êxitos do partido".

"A direção nacional do PS endereça as suas mais profundas condolências à família e amigos de Domingos Ferreira, que ficará sempre na memória e no coração de várias gerações de socialistas", acrescenta-se.

PMF // VM