Fernando Araújo, o antigo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, afirma que foi maltratado pelo Governo e empurrado para sair.

Fernando Araújo acusa o Executivo da Aliança Democrática de ter politizado a Saúde e desistido do SNS. Outra das razões que, diz, o levam agora a regressar à política ativa.



À RTP, na primeira entrevista desde que abandonou funções há menos de um ano,. Outra das razões que, diz, o levam agora Entrevista conduzida pela jornalista Paula Rebelo, com imagem de Jorge C. Vieira e Pedro Pena e edição de Rui Rufino.