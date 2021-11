Diretas PSD. Rui Rio conseguiu 18.604 votos, Paulo Rangel 16.879 e houve 319 brancos

quando faltava apurar nove concelhias, o equivalente a cerca de 18.000 dos quase 36 mil militantes que votaram este sábado.





Paulo Rangel, o adversário que desafiou Rui Rio, alcançou 47,57% dos votos.





Os resultados oficiais, mas ainda provisórios, foram anunciados na sede do PSD, em Lisboa, pelo presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do partido, Paulo Colaço.



De acordo com o dirigente social-democrata, do total de 46.664 inscritos, votaram 35.991 militantes. Rio alcançou 18.604 votos e Rangel 16.879, havendo ainda 189 votos nulos e 319 votos em branco.