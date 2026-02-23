Diretor da PJ "não investiga ninguém". Luís Neves tomou posse como ministro da Administração Interna

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu hoje posse ao novo ministro da Administração Interna, Luís Neves.Nas primeiras palavras perante os jornalistas, o até agora diretor nacional da Polícia Judiciária foi questionado se não lhe colocava reservas integrar o Governo, depois de a PJ ter participado em investigações ligadas ao primeiro-ministro, Luís Montenegro.Luís Neves assegura que o modelo de organização da Polícia Judiciária, que liderou nos últimos anos, permite que o conhecimento dos casos fique estanque, sem passar pelo topo. "Não me oferece reservas", garante. "Estou totalmente tranquilo quanto à minha informação", disse.Luís Neves promete diálogo, garantindo que “todas as propostas positivas serão abraçadas e tidas em conta”. “As que não estão nesse patamar serão discutidas. As que violem a minha consciência (...) serão afastadas", disse."Tenho tempo e capacidade de ouvir todos", assegurou.Também tomaram posse, reconduzidos, os três secretários de Estado deste ministério: Paulo Simões Ribeiro, secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Telmo Correia, secretário de Estado da Administração Interna, e Rui Rocha, da Proteção Civil.Maria Lúcia Amaral demitiu-se do cargo de ministra da Administração Interna há duas semanas, justificando, em nota oficial, que já não dispunha de condições políticas para continuar.