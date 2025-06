Foto: João Marques - RTP

O diretor nacional da PSP concorda com o documento final do Relatório Anual de Segurança Interna. Do texto foi retirado o capítulo dedicado aos nacionalistas. Sobre as três agressões que estão a ser associadas a grupos de extrema-direita, Luís Carrilho revelou à RTP que foram identificados vários suspeitos.