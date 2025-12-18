Diretor do DCIAP recusa ter havido inversão do ónus da prova no caso Spinumviva

"Não houve qualquer inversão do ónus da prova", sublinhou Rui Cardoso, acrescentando que "ninguém foi obrigado a nada".



"Convidámos pessoas a fornecer elementos documentais, extratos bancários, e se mos quiser dar eu não estou a obrigá-lo e ninguém foi obrigado a nada", explicou o diretor do DCIAP.



Sobre a audição do primeiro-ministro, avançou que Luís Montenegro "disponibilizou-se para prestar declarações e nós, no momento que considerámos adequado, ouvimo-lo em declarações para esclarecer os últimos aspectos (...) na fase final do processo".