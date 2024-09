Diretor-geral dos Serviços Prisionais em risco de demissão

De acordo com o Diário de Notícias, o executivo ficou perplexo com a explicação do responsável sobre o caso da fuga dos reclusos. Já o Correio da Manhã dá conta esta terça-feira de que foi um recluso a alertar a prisão para a situação.







Outro dos elementos que está a provocar polémica foi o tempo que o alerta demorou a chegar às restantes forças policiais. A Polícia Judiciária só começou a investigar a fuga mais de quatro horas depois do alerta.