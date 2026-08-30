Política
Diretores das escolas aplaudem medidas anunciadas por Luís Montenegro
No discurso de encerramento da Universidade de Verão do PSD, Luís Montenegro anunciou um novo regime de autonomia nas escolas. Os diretores das escolas aplaudem a medida.
O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas vê como positiva a medida em relação ao processo de escolha dos diretores.Filinto Lima diz que já há quinze anos que aguardam por estas alterações, nomeadamente na remuneração. Refere, no entanto, que é necessária ainda mais formação para os diretores. O Ministério da Educação deve proporcionar mais formação especializada para quem lidera todos os dias as escolas.