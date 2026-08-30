Diretores das escolas aplaudem medidas anunciadas por Luís Montenegro

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas vê como positiva a medida em relação ao processo de escolha dos diretores.Filinto Lima diz que já há quinze anos que aguardam por estas alterações, nomeadamente na remuneração.Refere, no entanto, que é necessária ainda mais formação para os diretores. O Ministério da Educação deve proporcionar mais formação especializada para quem lidera todos os dias as escolas.