Foto: António Pedro Santos - Lusa

A ministra do Trabalho diz que há abusos de algumas mães na utilização do direito à dispensa para amamentação dos filhos. Em entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, Rosário Palma Ramalho diz ser difícil compreender que crianças com mais de dois anos tenham de ser amamentadas durante o horário de trabalho das mães.