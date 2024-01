Dissolução do Parlamento. Pedro Pinto considera Chega a única oposição ao socialismo

Em entrevista à RTP3, Pedro Pinto afirmou que "o PSD não fez oposição, a Iniciativa Liberal (IL) não fez oposição, a esquerda e a extrema-esquerda não podem fazer oposição porque são cúmplices do Partido Socialista".



Pedro Pinto acusou o antigo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, de "nunca ter sido isento" e "ter sido sempre o líder parlamentar do partido Socialista (PS)", garantindo que o Chega nunca permitirá



O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto culpou a maioria absoluta do partido Socialista (PS) pela não aprovação dos projetos-lei apresentados pelo Chega nos últimos dois anos. Dos 195 apenas um foi aprovado. "O Partido Socialista traçou uma linha vermelha ao Chega desde o princípio da legislatura", afirmou.



Pedro Pinto disse que durante a próxima semana serão apresentados novos nomes de "todos os quadrantes políticos" e da sociedade civil que se revêm no projeto do partido.