Durão Barroso elogia "integridade pessoal" e experiência de Montenegro

Durão Barroso não esteve hoje presente no almoço com vários ex-líderes do PSD para assinalar os 51 anos do partido, na sede nacional, por compromissos profissionais fora de Portugal, mas enviou uma mensagem a Montenegro, divulgada pelo partido.

"Quero aproveitar esta ocasião, dada a proximidade com as eleições legislativas, para lhe enviar esta mensagem de apoio e amizade e de melhores votos para esse tão importante acontecimento político", afirmou.

O antigo presidente da Comissão Europeia salientou que a atual situação internacional "tão difícil e exigente" colocam o país perante opções extremamente delicadas do ponto de visto político e económico.

"Neste contexto, impõe-se a eleição de um primeiro-ministro com integridade pessoal, experiência governativa, competência e capacidade política, qualidades que o meu amigo já muito claramente demonstrou ter", afirmou.

O antigo primeiro-ministro considerou ainda que Portugal precisa de "estabilidade política e de um rumo governativo claro e ?rme".

"Estou seguro de que, nas condições atuais, só um Governo da AD, sob a sua liderança, está em condições de oferecer a Portugal essa solução. Desejo-lhe, assim como ao nosso PSD, os maiores êxitos", acrescenta.

O PSD juntou hoje quase todos os ex-líderes do partido num almoço na sede nacional no dia em que os sociais-democratas assinalam 51 anos, numa ocasião em que só não estão presentes, por razões de saúde, Francisco Pinto Balsemão e Rui Machete, além de Durão Barroso.

Estiveram no almoço Cavaco Silva, Passos Coelho, Rui Rio, Luís Marques Mendes, Manuela Ferreira Leite, Fernando Nogueira, Luís Filipe Menezes e Pedro Santana Lopes.

Luís Montenegro preside ao PSD desde 28 de maio de 2022 e foi reeleito para novo mandato de dois anos em 06 de setembro de 2024.

O Partido Popular Democrático (PPD) foi fundado em 06 de maio de 1974, tendo sido registado no Supremo Tribunal de Justiça em 25 de janeiro de 1975.