Dúvidas, questões e respostas sobre o Parlamento Europeu. As comissões

O que são e quais são as comissões do Parlamento?



Neste momento há 20 comissões permanentes. Depois há quatro subcomissões, ou seja, há comissões parlamentares que pela sua extensão e pela extensão das matérias que cobrem, criaram subcomissões no seu interior para tratar especificamente de uma parte das suas competências. Mas depois, quando chega a altura de votar, é tudo votado na comissão mãe, digamos assim.

Funcionam como nos parlamentos nacionais: as comissões estão divididas mais ou menos por matérias – a Comissão dos Assuntos Constitucionais (onde eu trabalhava e que tinha, sobretudo, a ver com a lógica da revisão dos Tratados e da composição do Parlamento, do Regimento Interno do Parlamento) a Comissão da Agricultura, a Comissão dos Assuntos Económicos, a Comissão dos Orçamentos (que é muito importante porque todos os anos tem que aprovar o orçamento do Parlamento e onde eu também tive a honra de trabalhar), a Comissão dos Assuntos Externos (que é fundamental, sobretudo nos últimos anos, tem sido muito importante), a Comissão de Meio Ambiente, da Saúde (na qual se tratou também de matérias relacionadas com a covid-19), a Comissão das Liberdades Públicas, etc. São 20.Não, têm mas se não fizerem não fazem grande trabalho, diria, porque é nas comissões que se faz o essencial do trabalho do Parlamento.Quando se chega à reunião plenária, tudo já foi muito trabalhado, muito digerido. As comissões têm uma composição proporcional à do plenário e, portanto, nas comissões há mais tempo que no plenário – onde há muito pouco tempo disponível para tantos assuntos – e é nas comissões que se preparam as posições que, eu diria, em grande maioria são aquelas que, no fim, o Parlamento vai aprovar, com mais ou menos modificações, porque normalmente segue a lógica da comissão parlamentar onde estão representados todos os grupos políticos e onde é feito um trabalho em profundidade. Portanto, onde se pode verdadeiramente influenciar o conteúdo da legislação europeia etc., é nas comissões do Parlamento.Não sei se há algum… mas todos têm o direito de fazer parte de uma Comissão. Aliás, normalmente um deputado tem o direito de pertencer a uma comissão como titular e a outra como substituto, sendo que há algumas comissões – como a dos Assuntos Constitucionais – que são neutralizadas, quer dizer, o facto de pertencer a essa comissão não conta para o lugar de titular ou para o lugar de substituto, portanto os eurodeputados podem ser titulares na agricultura, por exemplo, e substitutos noutra como o ambiente e ser membros – seja titulares, seja substitutos – da Comissão dos Assuntos Constitucionais porque está neutralizada. E não é a única.