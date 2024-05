Dúvidas, questões e respostas sobre o Parlamento Europeu. Spitzenkandidaten

O que são os candidatos preferenciais – Spitzenkandidaten – e o que podem vir a ser as listas transnacionais?



Ainda não há listas transnacionais porque, na verdade, essa é uma discussão que está em curso e o Parlamento Europeu já por duas vezes aprovou propostas sugerindo a criação de listas transnacionais.





Isto já foi proposto pelo Parlamento duas vezes, uma antes das eleições de 2019 – não tão detalhadamente – e agora mais detalhadamente no relatório aprovado há dois anos. Mas as negociações eternizam-se no Conselho. O Parlamento fez a proposta e o Conselho tem que decidir por unanimidade. E a verdade é que o dossier está parado.

Seria, mais ou menos, um mecanismo que muito simplesmente era o seguinte: os cidadãos europeus passavam a ter dois votos, um voto para a sua lista nacional, como atualmente, e um voto para uma circunscrição eleitoral europeia, uma só, à qual os partidos políticos europeus apresentariam uma lista própria – teria que haver um número limitado de lugares nessa circunscrição e o Parlamento uma vez propôs que fossem 28 – e, portanto, todos os Cidadãos Europeus votariam na lista que corresponde melhor aos seus interesses políticos.Teriam dois votos quando chegassem à mesa de voto: teriam o voto habitual – o Cidadão Português teria o voto habitual com o PSD ou as coligações, a CDU, o PS, etc. – e teria ao lado um voto com as listas transnacionais.Definidas por grupo político – uma lista proposta pelo PPE, outra lista proposta pelo S&D, outra pelos Liberais, etc. – e, portanto, cada um votaria duplamente, digamos assim, um voto na lista nacional e outro na lista europeia.A ideia é a de que isto tornaria os debates um pouco mais europeus, porque os cabeças de lista dessas listas transeuropeias seriam os candidatos preferenciais – os tais– à presidência da Comissão Europeia.Seria sempre indireto porque seria escolhido a partir depois da maioria que se formasse no Parlamento. Mas é uma lógica mais direta como, por exemplo, nas eleições nacionais em que se vota para o Parlamento português, para a Assembleia da República, mas as pessoas, quando votam, sabem mais ou menos quem é o candidato a primeiro-ministro que cada força apresenta e votam na intenção de ter um Governo, não só ter uma maioria como um Governo, da sua orientação.A ideia aqui é mais ou menos a mesma. O processo não seria tão simples porque o candidato a presidente da Comissão Europeia tem que ser nomeado pelo Conselho Europeu por maioria qualificada.Já há uma indicação mínima. Essa foi a lógica dos tais candidatos preferenciais –Em 2014 o Parlamento conseguiu um acordo entre os grupos políticos para que aquele que ganhasse as eleições – na altura eram o senhor Jean-Claude Juncker e o senhor Martin Schulz os dois candidatos principais, um democrata-cristão e outro socialista – fosse apoiado pelo outro partido, e não só, fosse apoiado pela maior parte das forças políticas. Havia um acordo entre os principais grupos, pelo menos entre aqueles que se definem pró-europeus de apoiar o candidato que ganhasse – e se o Parlamento fizesse isso era mais difícil ao Conselho Europeu nomear quem quer porque o Tratado diz que o Conselho Europeu tem que ter em conta os resultados eleitorais e as consultas apropriadas com os presidentes e com as direções dos grupos políticos europeus. Mas mesmo sem listas transnacionais isso já foi feito uma vez, com a Comissão Juncker.Mas da última vez, com a senhora Von der Leyen, isto não funcionou porque o Parlamento não teve uma maioria clara. Nenhum dos candidatos conseguiu obter a maioria no Parlamento e então o Conselho Europeu conseguiu impor um candidato que não estava no programa, digamos assim.