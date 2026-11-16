Política
"É muito fácil protestar". Montenegro em defesa da "estabilidade financeira" rejeita "distribuir tudo e a todos"
"Não podemos andar aqui a reclamar medidas para tudo e para todos e a querer agradar a tudo e a todos ao mesmo tempo", sustentou o primeiro-ministro no lançamento do complexo logístico e industrial VGP Park de Vila Nova de Gaia.
O primeiro-ministro voltou esta segunda-feira a carregar na ideia de que as manifestações, embora legítimas, podem fazer passar uma “ideia errada” do país. Nas palavras de Luís Montenegro, “é muito fácil protestar e é muito fácil fazer uma manifestação, o que é difícil é resolver os problemas que, muitas vezes, estão na génese desse protestos e dessa manifestação”.
“Isso não significa desrespeito por quem emite uma opinião política, é legítimo”, contrapôs o chefe do Executivo, ao intervir na cerimónia de lançamento da primeira pedro do VGP Park de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.
Adiante, Montenegro acentuaria: “Não estou a dizer que não é legítimo, claro que é legítimo, não estou a dizer que devemos diminuir a sua importância, mas também temos de a relativizar”. Telejornal | 16 de novembro de 2026
Na leitura do primeiro-ministro, a “grande maioria” das pessoas que hoje opina negativamente sobre a situação do país não acredita no atual modelo de governação, em particular no Executivo de PSD e CDS-PP - avaliação que já se verificava antes da vaga de protestos pelo direito à habitação.
“O que nós não podemos é achar que todo o país tem esse entendimento. Não tem. Ainda bem que não tem porque o país que nós defendemos não precisa de uma revolução, o país que nós defendemos não precisa da anarquia, nem do caos”, frisou o governante.
Luís Montenegro associou a oferta de habitação e melhores salários ao que considera ser a necessidade de impulsionar economia, atrair investimento e o trabalho: “É preciso que o contexto de criação de riqueza seja de facto efetivo e favorável”.
Ainda segundo Montenegro, “não é só a falar que nós resolvemos os problemas que temos pela frente”.
“A estabilidade financeira é um instrumento”
Durante a mesma intervenção, o primeiro-ministro ensaiaria então uma advertência contra a ideia de “reclamar medidas para tudo e para todos e querer agradar a tudo e a todos ao mesmo tempo”, colocando a tónica na “estabilidade financeira”.
“Não podemos andar aqui a reclamar medidas para tudo e para todos e a querer agradar a tudo e a todos ao mesmo tempo. Não podemos, nem devemos porque a estabilidade financeira é ela própria um instrumento para termos mais meios disponíveis para os serviços públicos, para as políticas sociais e também para o investimento”, propugnou.“Nós temos de ajudar as pessoas a sair dos momentos de maior vulnerabilidade, de maior dificuldade. Mas, se nós não criarmos os alicerces para termos mais instrumentos e mais meios no futuro para resolver os seus problemas nós, a médio prazo, só vamos agudizar esses problemas”.
“Se nós perdermos esse equilíbrio com a facilidade e com a irresponsabilidade de começar agora a distribuir tudo e a todos, se nós perdermos isso, no futuro vamos pagar mais juros sobre o dinheiro que precisamos”, insistiu Luís Montenegro.
"Pagando mais juros vamos ter que ir buscar ou mais dinheiro através dos impostos ou então diminuir as respostas que estamos a dar hoje com aquilo que sobra de uma boa gestão financeira”, completou.
Montenegro voltou a acenar com a receita de uma economia competitiva e ágil e de uma Administração Pública desburocratizada: “O país precisa de se concentrar nisso, sem embargo de ouvir todos, mas com a convicção de que o caminho que estamos a percorrer não é infalível, com certeza, mas é o caminho que já mostrou e já mostra os melhores resultados”.
Depois de lembrar que, em 2024 e 2025, os salários e os rendimentos cresceram, em termos líquidos, em 14,9 por cento, o primeiro-ministro admitiu ser “verdade que há inflação” e que “alguns produtos em especial viram o seu preço aumentar”.
“Isto é o resultado do aumento dos salários e da diminuição dos impostos sobre o trabalho, mas só é possível fazer isso se houver crescimento económico e disciplina orçamental”, concluiu.
c/ Lusa
“Isso não significa desrespeito por quem emite uma opinião política, é legítimo”, contrapôs o chefe do Executivo, ao intervir na cerimónia de lançamento da primeira pedro do VGP Park de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.
Adiante, Montenegro acentuaria: “Não estou a dizer que não é legítimo, claro que é legítimo, não estou a dizer que devemos diminuir a sua importância, mas também temos de a relativizar”. Telejornal | 16 de novembro de 2026
Na leitura do primeiro-ministro, a “grande maioria” das pessoas que hoje opina negativamente sobre a situação do país não acredita no atual modelo de governação, em particular no Executivo de PSD e CDS-PP - avaliação que já se verificava antes da vaga de protestos pelo direito à habitação.
“O que nós não podemos é achar que todo o país tem esse entendimento. Não tem. Ainda bem que não tem porque o país que nós defendemos não precisa de uma revolução, o país que nós defendemos não precisa da anarquia, nem do caos”, frisou o governante.
Luís Montenegro associou a oferta de habitação e melhores salários ao que considera ser a necessidade de impulsionar economia, atrair investimento e o trabalho: “É preciso que o contexto de criação de riqueza seja de facto efetivo e favorável”.
Ainda segundo Montenegro, “não é só a falar que nós resolvemos os problemas que temos pela frente”.
“A estabilidade financeira é um instrumento”
Durante a mesma intervenção, o primeiro-ministro ensaiaria então uma advertência contra a ideia de “reclamar medidas para tudo e para todos e querer agradar a tudo e a todos ao mesmo tempo”, colocando a tónica na “estabilidade financeira”.
“Não podemos andar aqui a reclamar medidas para tudo e para todos e a querer agradar a tudo e a todos ao mesmo tempo. Não podemos, nem devemos porque a estabilidade financeira é ela própria um instrumento para termos mais meios disponíveis para os serviços públicos, para as políticas sociais e também para o investimento”, propugnou.“Nós temos de ajudar as pessoas a sair dos momentos de maior vulnerabilidade, de maior dificuldade. Mas, se nós não criarmos os alicerces para termos mais instrumentos e mais meios no futuro para resolver os seus problemas nós, a médio prazo, só vamos agudizar esses problemas”.
“Se nós perdermos esse equilíbrio com a facilidade e com a irresponsabilidade de começar agora a distribuir tudo e a todos, se nós perdermos isso, no futuro vamos pagar mais juros sobre o dinheiro que precisamos”, insistiu Luís Montenegro.
"Pagando mais juros vamos ter que ir buscar ou mais dinheiro através dos impostos ou então diminuir as respostas que estamos a dar hoje com aquilo que sobra de uma boa gestão financeira”, completou.
Montenegro voltou a acenar com a receita de uma economia competitiva e ágil e de uma Administração Pública desburocratizada: “O país precisa de se concentrar nisso, sem embargo de ouvir todos, mas com a convicção de que o caminho que estamos a percorrer não é infalível, com certeza, mas é o caminho que já mostrou e já mostra os melhores resultados”.
Depois de lembrar que, em 2024 e 2025, os salários e os rendimentos cresceram, em termos líquidos, em 14,9 por cento, o primeiro-ministro admitiu ser “verdade que há inflação” e que “alguns produtos em especial viram o seu preço aumentar”.
“Isto é o resultado do aumento dos salários e da diminuição dos impostos sobre o trabalho, mas só é possível fazer isso se houver crescimento económico e disciplina orçamental”, concluiu.
c/ Lusa