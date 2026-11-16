| 16 de novembro de 2026



“A estabilidade financeira é um instrumento”

“Nós temos de ajudar as pessoas a sair dos momentos de maior vulnerabilidade, de maior dificuldade. Mas, se nós não criarmos os alicerces para termos mais instrumentos e mais meios no futuro para resolver os seus problemas nós, a médio prazo, só vamos agudizar esses problemas”.

c/ Lusa

O primeiro-ministro voltou esta segunda-feira a carregar na ideia de que as manifestações, embora legítimas, podem fazer passar uma “ideia errada” do país. Nas palavras de Luís Montenegro, “é muito fácil protestar e é muito fácil fazer uma manifestação, o que é difícil é resolver os problemas que, muitas vezes, estão na génese desse protestos e dessa manifestação”., contrapôs o chefe do Executivo, ao intervir na cerimónia de lançamento da primeira pedro do VGP Park de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.Adiante, Montenegro acentuaria:Na leitura do primeiro-ministro, a “grande maioria” das pessoas que hoje opina negativamente sobre a situação do país não acredita no atual modelo de governação, em particular no Executivo de PSD e CDS-PP - avaliação que já se verificava antes da vaga de protestos pelo direito à habitação.“O que nós não podemos é achar que todo o país tem esse entendimento. Não tem. Ainda bem que não tem porque”, frisou o governante.Luís Montenegro associou a oferta de habitação e melhores salários ao que considera ser a necessidade de impulsionar economia, atrair investimento e o trabalho: “É preciso que o contexto de criação de riqueza seja de facto efetivo e favorável”.Ainda segundo Montenegro,Durante a mesma intervenção,, colocando a tónica na “estabilidade financeira”.. Não podemos, nem devemos porque”, propugnou.“Se nós perdermos esse equilíbrio com a facilidade e com a irresponsabilidade de começar agora a distribuir tudo e a todos, se nós perdermos isso, no futuro vamos pagar mais juros sobre o dinheiro que precisamos”, insistiu Luís Montenegro., completou.Montenegro voltou a acenar com a receita de uma economia competitiva e ágil e de uma Administração Pública desburocratizada: “O país precisa de se concentrar nisso,, mas com a convicção de que o caminho que estamos a percorrer não é infalível, com certeza, mas é o caminho que já mostrou e já mostra os melhores resultados”.Depois de lembrar que, em 2024 e 2025, os salários e os rendimentos cresceram, em termos líquidos, em 14,9 por cento,“Isto é o resultado do aumento dos salários e da diminuição dos impostos sobre o trabalho, mas só é possível fazer isso se houver crescimento económico e disciplina orçamental”, concluiu.