"É natural que, com José Luís Carneiro, haja um alinhamento da continuidade das políticas"

Foto: José António Rodrigues / PS

Entre as prioridades da moção política que José Luís Carneiro apresenta na candidatura à liderança do Partido Socialista estão assuntos como a renovação dos acordos de Concertação Social em matéria de salários, criar um programa de apoio ao financiamento das PME, promover um Pacto Nacional para a Habitação e, tal como António Costa, fazer uma Agenda Para a Década. Pontos que marcam, no ponto de vista do secretário de Estado André Moz Caldas, um dos responsáveis pela coordenação do documento, uma continuidade das políticas do Governo cessante.