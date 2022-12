Ouvido pela Antena 1, José Rui Cruz considera que “o primeiro-ministro tem de reparar rapidamente os danos” causados pela da saída do ex-ministro das Infraestruturas e tem de saber manter o partido socialista unido até ao final da legislatura.





O PS "não pode ficar dividido" e os quatro anos de legislatura têm de ser cumpridos "com paz interna e com olhos no futuro", alerta o dirigente socialista.