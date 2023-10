"É um orçamento que não está à altura da necessidade do país", acusa Bloco

A reação do Bloco de Esquerda ao Orçamento do Estado 2024 não se fez esperar, com Pedro Filipe Soares a dizer que é um documento que fica aquém e que não ajuda as famílias que mais precisam. "Os salários continuam a perder poder de compra", disse o deputado bloquista.

O deputado afirmou que na Administração Pública "o braço de ferro" com os funcionários vai continuar a vai continuar a massacrar a função pública.



No que toca à habitação, o Bloco acusa o Governo de promover a especulação ao não baixar as rendas e os preços das casas. "O governo insiste em premiar a especulação".



"É um orçamento que não está à altura da necessidade do país".