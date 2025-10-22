Eanes considera que fundador do PPD merece lugar de destaque na História de Portugal
O antigo Presidente da República Ramalho Eanes considera que Francisco Pinto Balsemão merece um "lugar de destaque" na História de Portugal, pelo seu percurso político mas também pela criação de "órgãos de comunicação social de referência".
"Pela sua ação decisiva em prol do País, nomeadamente na defesa da liberdade política e da democracia -- enquanto deputado da Ala Liberal, fundador do PSD e Primeiro-Ministro -- e na defesa da liberdade de opinião e independência da imprensa -- com a criação de órgãos de comunicação social de referência, como o Expresso e a SIC --, Pinto Balsemão merece lugar de destaque na memória dos Portugueses e na história do nosso País", afirma António Ramalho Eanes numa declaração escrita enviada à agência Lusa.
Eanes e Balsemão mantiveram divergências e relações tensas quando o primeiro era Presidente da República e o segundo primeiro-ministro. Mas logo na introdução do seu livro "Memórias", Pinto Balsemão considera Ramalho Eanes uma das figuras mais marcantes com quem contactou, a par de Sá Carneiro, José Pinto Leite e Mário Soares.
Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu na terça-feira aos 88 anos.
Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992, e do grupo de comunicação social Impresa.
Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata PSD. Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1981 e 1983, e foi, até à sua morte, membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.