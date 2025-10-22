Eanes considera que fundador do PPD merece lugar de destaque na História de Portugal

"Pela sua ação decisiva em prol do País, nomeadamente na defesa da liberdade política e da democracia -- enquanto deputado da Ala Liberal, fundador do PSD e Primeiro-Ministro -- e na defesa da liberdade de opinião e independência da imprensa -- com a criação de órgãos de comunicação social de referência, como o Expresso e a SIC --, Pinto Balsemão merece lugar de destaque na memória dos Portugueses e na história do nosso País", afirma António Ramalho Eanes numa declaração escrita enviada à agência Lusa.

Eanes e Balsemão mantiveram divergências e relações tensas quando o primeiro era Presidente da República e o segundo primeiro-ministro. Mas logo na introdução do seu livro "Memórias", Pinto Balsemão considera Ramalho Eanes uma das figuras mais marcantes com quem contactou, a par de Sá Carneiro, José Pinto Leite e Mário Soares.

Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu na terça-feira aos 88 anos.

Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992, e do grupo de comunicação social Impresa.

Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata PSD. Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1981 e 1983, e foi, até à sua morte, membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.